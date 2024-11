Velvetmag.it - Elezioni in Georgia, vince il partito filorusso: proteste di piazza a Tiblisi

A seguito dellevinte dalattualmente al Governo, sale sempre di più la tensione in. Anche la NATO contesta il risultato elettorale e lo fa attraverso il portavoce, Farah Dakhlallah: “La Missione internazionale di osservazione elettorale ha rilevato la disparità di condizioni in cui si sono svolte lein, che mina la fiducia dei cittadini nel risultato. Si deve indagare a fondo sulle segnalazioni di violazioni elettorali”.Tenta di gettare acqua sul fuoco il premier ungherese Viktor Orban, presidente di turno della Ue, arrivato in visita a Tbilisi: “Laè uno stato conservatore, cristiano e pro-Europa. Invece di inutili prediche, hanno bisogno del nostro sostegno nel loro percorso europeo“. Ma nella capitale in migliaia si sono radunati inper protestare, la sera del 28 ottobre.