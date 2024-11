Cop29Meloni | serve approccio pragmatico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.21 "L'Italia vuole continuare a fare la propria parte" sul clima ma per"proteggere l'ambiente" non"unche sia troppo ideologico e nono saremo lontani dalla via del successo". Lo ha detto la premier Meloni alla Cop29 a Baku."un mix energetico equilibrato per favorire la transizione.Dobbiamo usare tutte le tecnologie disponibili.Lavoriamo per una diplomazia energetica,per moltiplicare opportunità di cooperazione Nord-Sud del mondo"."Il nesso climaenergia è un pilastro del Piano Mattei"