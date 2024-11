Lanazione.it - Comunità Naviglio Grande. Patto per l’ambiente e il risparmio energetico

È nata laenergetica: un’associazione che ha come soci fondatori i Comuni di Buccinasco e Trezzano sul, per aprirsi poi ad altri enti territoriali, piccole e medie imprese e associazioni. Il consiglio comunale di Buccinasco, durante l’ultima seduta, ha approvato all’unanimità sia la costituzione della Cer (energetica riciclabile) sia lo Statuto dell’associazione, documenti che saranno discussi anche dal Consiglio comunale di Trezzano. "Il Comune di Buccinasco - spiega il sindaco Rino Pruiti - metterà a disposizione un’area di 5mila metri quadrati, nei pressi del depuratore gestito dal Gruppo Cap che si trova sul territorio di Trezzano, per l’installazione di pannelli fotovoltaici che produrranno energia per alimentare anche la rete e il depuratore.