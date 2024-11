Gaeta.it - Colpi d’arma da fuoco a Castello di Cisterna: indagini avviate dopo l’esplosione in una sala giochi

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, un’operazione dei carabinieri ha avuto luogo adi, nel napoletano, a seguito di una segnalazione perda. L’intervento è avvenuto intorno alle due e ha coinvolto unità del nucleo operativo e radiomobile, oltre che della stazione di Marigliano. Gli agenti si sono recati in via del Sole, dove sono stati rinvenuti due bossoli.L’episodio: cosa è successoLa scena dell’incidente si è presentata come un inquietante spaccato di violenza.didahato la vetrina di una, facendo scattare immediatamente l’allerta. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la gravità della situazione ha spinto le forze dell’ordine a intervenire tempestivamente. I carabinieri, all’arrivo, hanno messo in atto le procedure standard perdi questo tipo, blindando l’area e raccogliendo prove.