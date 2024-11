Quotidiano.net - Cimolai, via a progetto Inaf per due telescopi in Cile

La, in partnership con Ohb Digital Connect, realizzerà dueinper conto dell', l'Istituto nazionale di Astrofisica. Si tratta delCherenkov Telescope Array Plus (Cta+), il più grande mai commissionato dall', con un appalto del valore di 23 milioni di euro, iniziativa di punta nell'ambito del Pnrr finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur). I duesono di tipo Large Size Telescope (LST). Lo rende noto la stessain un comunicato precisando che oggi si è tenuta una cerimonia di avvio, nella Sede centrale dell'. Con un finanziamento totale di oltre 71 milioni di euro, Cta+ è il principale impegno dell'nel Pnrr; si tratta di una infrastruttura all'avanguardia per osservare i raggi gamma provenienti dallo spazio.