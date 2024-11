Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Morten Frendrud ha stregato Giorgio Furlani: i numeri

Frendrup è un obiettivo didele Moncada proveranno a portarlo ao a gennaio.Ildurante la sosta dovrà lavorare per capire cosa non sta permettendo alla squadra di fare un campionato di vertice, è vero che manca la partita di Bologna ma i rossoneri passano da grandi gare (Inter e Real Madrid) a cadute incredibili. Non è un discorso fisico o tecnico, se la squadra non fosse all’altezza non farebbe certe prestazioni ma piuttosto di continuità e atteggiamento.Nel frattempo la dirigenza sta vagliando alcuni profili per il mercato invernale, tra questi c’è anche il nome diFrendrup de Genoa. Il classe 2001 piace alla dirigenza rossonera e a gennaio potrebbero esserci i primi contatti per provare a portarlo da Genova ao, il calciatore ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e questo vuol dire solo una cosa: di fronte all’offerta giusta (niente prestito) il Grifone potrebbe cedere il danese.