Brunello Cucinelli e il voto in Umbria | Le donne in politica meglio degli uomini

Leggi su Open.online

Lo stilistaha invitato i suoi collaboratori ad andare a votare alle elezioni regionali in. Perché «ilè una cosa seria», dice oggi in un’intervista a La Stampa. Anche nella sua regione, dove si sfidano Donatella Tesei e Stefania Proietti. Prima è stato a New York durante le elezioni. E dice che «Trump ha modi diversi da quelli che desidero». Perché era un fan di Barack Obama: «Conservo tutti i suoi discorsi. Appena eletto disse che avrebbe visto subito i suoi nemici». Ma nel colloquio con Maria Corbi l’imprenditore parla anche del suo endorsement per la sindaca di Assisi e per il centrosinistra. Perché lui è nato da una famiglia di socialisti: «Ho votato anche socialdemocratico prima che il partito sparisse». E non cambierà mai idea: «Nonl’uomo ma la mia concezione».