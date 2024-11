Ilgiorno.it - Brescia, galline e piccioni rinchiusi in gabbie-lager per “hobby” da un pensionato

Leggi su Ilgiorno.it

, 13 novembre 2024 – Le guardie zooofile dell’Oipa l’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali, hanno scoperto un grave caso di accumulo di animali, e in particolare di oltre 130 volatili detenuti in condizioni di grave degrado igienico sanitario in provincia di. L’operazione è stata condotta in collaborazione con l’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Rovato. Il detentore, un, è stato sanzionato e ora le guardie stanno cercando di trovare una sistemazione per le povere vittime anche facendo anche appello a rifugi e santuari. Il salvataggio Sono stati recuperati 31 galli e, che il proprietario aveva rinchiuso in due box per cani costringendoli a vivere tra cumuli di escrementi e scarti di cibo destinato al consumo umano, tra cui patatine fritte, pasta e gusci di molluschi.