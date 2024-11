Lortica.it - Blitz della Polstrada sull’A1: arrestato corriere con 46 kg di cocaina nascosta in doppifondi segreti

Leggi su Lortica.it

Durante i normali controlliPolizia Stradale di Battifolle lungo l’autostrada A1, gli agenti hanno fermato una Peugeot 2008 in viaggio verso nord. Alla guida si trovava un uomo di 32 anni, originario dell’Albania, il cui nervosismo ha subito destato sospetti, anche se il veicolo non risultava segnalato e appariva vuoto.A insospettire ulteriormente i poliziotti è stato un odore intenso proveniente dal bagagliaio. Decisi ad approfondire il controllo, gli agenti hanno scoperto un doppiofondo accuratamente camuffato sotto la moquette del vano bagagli, accessibile tramite un meccanismo a sgancio. Al suo interno, sono stati trovati 20 panetti di, contrassegnati con simboli come “F1”, “AUDI” e “UFC”.Continuando l’ispezione, la polizia ha individuato un secondo doppiofondo, ancora più sofisticato, nascosto sotto il sedile posteriore e sigillato con un sistema di pistoni meccanici.