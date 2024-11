Iltempo.it - Biancofiore frena la censura della sinistra: “Vogliono imbavagliare Musk"

La senatrice Michaela, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, UDC, MAIE, si è espressa sulle polemicheriguardo all'intervento di Elonsu X e il suo messaggio sui giudici dopo le recenti sentenze sui migranti in Albania: “Ogni giorno un cittadino si sveglia e scopre che le sinistre latu senso stravolgono i concetti di libertà d'espressione e di pensiero, sacri diritti sanciti dalla nostra Costituzione, la più bella del mondo, e universalmente riconosciuti in tutti i Paesi democratici. Che Eloncome libero cittadino non possa esprimere una sua idea, una critica, un'opinione condivisibile o meno, questo si ha un retro gusto diche i soliti noti direbbero fascista. Non ci si può riempire la bocca con la necessità di tutelare il diritto di critica e poi, non appena qualcuno mette in evidenza storture del nostro sistema stridenti con la Costituzione stessa, si usano due pesi e due misure”.