Urbanpost.it - Barriere architettoniche, l’intervista di SostenibileOggi ad Antonio Guidi

Leggi su Urbanpost.it

Durante il G7 sulla Disabilità in Umbria (tenutosi in ottobre),, responsabile del dipartimento di Disabilità ed Equità sociale di Fdi ed ex ministro della Famiglia, ha lanciato un appello a livello internazionale per superare le, fisiche e culturali, che limitano l’inclusività. “È un appello all’azione per superare le limitazioni fisiche e culturali, trasformando lein ponti,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di questo evento, definito come “storico” dal ministro della Disabilità, Alessandra Locatelli.L’intervento di, riportato sul sito.it, evidenzia come il G7 sulla disabilità e l’inclusione rappresenti un’opportunità straordinaria per mettere al centro del dibattito globale le questioni dell’accessibilità e dell’inclusione.