Quifinanza.it - Agcom dà il via libera all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () ha autorizzato l’acquisizione di, valutando l’impatto dell’operazione sulla concorrenza e sulla pluralità del mercatono dei servizi di media audiovisivi.In una nota,, che controlla Fastweb in, ha sottolineato che questa decisione rappresenta “un altro passo cruciale verso l’ottenimento delle autorizzazioni regolatorie necessarie per finalizzare la transazione”, dopo l’approvazione ricevuta dalla Commissione Europea lo scorso settembre.Le tappe dell’acquisizioneL’acquisizione dista procedendo secondo il piano stabilito.ha garantito il finanziamento per l’acquisto del pacchetto da 8 miliardi di euro a maggio 2024 e ha ottenuto l’approvazione incondizionata dall’Autoritàna per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in base alla legislazione sul golden power), dalla Commissione Federale Svizzera della Concorrenza e dalla Commissione Europea (Regolamento sulle Sovvenzioni Estere).