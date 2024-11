Webuild scelta per un ospedale a Perth da 11 miliardi

Quotidiano.net - Webuild scelta per un ospedale a Perth da 1,1 miliardi

e Roberts Co sono state nominate preferred bidder per il progetto dell'per donne e bambini (Women's and Babies' Hospital) da 1,8di dollari australiani (1,1di euro) a. Lo rende noto Business News citando fonti del settore. I general contractor, secondo le indiscrezioni della stampa australiana, hanno presentato un'offerta per il lavoro come una joint venture. È previsto che le due parti firmino un contratto entro le prossime quattro settimane, dopo un periodo di manifestazioni di interesse. Il nuovorappresenta un aggiornamento del King Edward Memorial Hospital ed è stato inizialmente proposto per il sito della Regina Elisabetta II a Nedlands. L'rappresenta uno dei più grandi progetti sanitari dello stato nella storia e includerà servizi di ostetricia, ginecologia e neonatologia.