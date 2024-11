Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Un uomo solo al comando non basta

Un quarto di campionato è agli archivi e laè ancora nel marasma più totale. Nonper i risultati, perché aver vinto 3 partite su 10 non era quanto si auspicava per questa squadra. Ma soprattutto per il sistema di gioco, aggrappato disperatamente ad un, cosa impensabile in uno sport di squadra, per quanto l’in questione sia in possesso di uno smisurato talento. Khalil Ahmad sta viaggiando a 23 punti di media, ma ciò non ha inciso particolarmente sulle gare disputate e nemmeno sulle vittorie, se pensiamo che una di queste, con Avellino è stata marchiata a fuoco dalla prestazione eccezionale, ma sin qui anomala, di Lombardi. A Nardò Ahmad ha segnato 14 punti, niente di straordinario; l’unico successo su cui finora ha avuto un peso il suo bottino sono i 25 punti (su 67) segnati contro Orzinuovi.