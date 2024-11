Bergamonews.it - Truffa a una 80enne, arrestato l’ennesimo finto carabiniere: “Suo figlio ha causato un incidente, servono 12mila euro”

Treviglio. Se ne parla tanto, ma forse non abbastanza, visto che reati di questo genere sembrano non finire mai; reati che prendono di mira una delle fasce più deboli della popolazione. L’1 novembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Treviglio hanno tratto in arresto un 40enne in trasferta da Napoli, ritenuto responsabile del reato diai danni di una.I militari si sono messi sulle tracce di una Fiat Avenger sospetta intercettata a Boltiere, incolonnata a causa del semaforo rosso. Quando i Carabinieri l’hanno affiancata, l’uomo alla guida ha accelerato facendosi spazio tra le altre auto e danneggiandone alcune, trascinando per qualche metro unche nel frattempo si era aggrappato alla portiera anteriore della Fiat (rimasto fortunatamente incolume).L’inseguimento è continuato fino al limitrofo comune di Osio Sotto, dove la Fiat ha imboccato una strada a fondo cieco.