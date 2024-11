Sport.quotidiano.net - Trofeo Lilt sul green cussino. Mingardi davanti a tutti

Domenica è andato in scena, suidel Centro Universitario Sportivo di Ferrara, ilL.I.L.T., gara di golf a scopo benefico a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, promotrice della prevenzione per la salvaguardia della salute con un corretto stile di vita. Oltre 90 giocatori provenienti da Ferrara e zone limitrofe, hanno voluto partecipare a questo importante evento giunto alla sua decima edizione. La nebbia mattutina non ha ritardato le partenze e un pallido sole, apparso durante la giornata, ha accompagnato i giocatori per tutta la gara. Discreti i risultati consegnati in club house, influenzati da un percorso di gioco che non concede disattenzioni e un grado di umidità che non consente una lunga parabola della palla. Vincitore è risultato Matteodel G.