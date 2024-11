.com - Torino, infortunio Ricci. Spalletti convoca Locatelli

(Adnkronos) – Brutte notizie per ilche continua a collezionare infortuni. Nell’ultima partita persa contro la Juventus, Vanoli ha perso Ilic e. Quest’ultimo ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia e salterà anche gli impegni con la Nazionale. L’annuncio è arrivato direttamente dache al suo posto hato Manuel: “va a casa perché abbiamo iniziato questo rapporto con le società e se un giocatore rischia di farsi male non lo portiamo. Sarebbe stato difficilissimo recuperarlo per la prima partita, poi avrebbe dovuto stringere i denti. A noi per la prima partita ci vogliono due mediani e quindi va a casa e viene un altro. Chi al suo posto?”. Sembra essere più serio, invece, il problema per Ilic. Anche in questo caso l’annuncio arriva dal Ct della Serbia, Stojkovic: “Ilic ha giocato la partita contro la Juventus e ha accusato unal tendine del ginocchio, quindi è stato lasciato fuori dalla lista”.