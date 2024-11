Agi.it - Tenta una truffa travestito da prete, pregiudicato arrestato a Roma

AGI - Un 61enne, con precedenti di polizia, è stato, questa mattina, dalla polizia di stato nell'ufficio postale di via Anastasio II, perché, insieme a un'altra persona eda, stavando di richiedere un finanziamento bancoposta esibendo una patente di guida rubata a un alto prelato dello Stato del Vaticano. L'uomo - precedentemente segnalato alla Polizia Postale dall'Ufficio Fraud Management di Poste Italiane, poiché intento a effettuare operazioni sospette -, è stato poi bloccato dalla polizia che, già da diversi giorni, monitorava gli uffici postali del quartiere considerati a maggior rischio per la commissione dei reati di. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo in passato aveva inviato il proprio certificato di morte contraffatto alle procure che lo vedevano imputato per ottenere l'estinzione dei processi, inoltre lo stesso, al momento del controllo, è stato trovato in possesso anche di una carta d'identità, perfettamente riprodotta, intestata a un'ignara persona residente nella provincia di Potenza.