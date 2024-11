Lanazione.it - Staffetta in parrocchia. Arriva il prete-calciatore e apre il nuovo corso

parroco a Subbiano. E’to nelladi Santa Maria della Visitazione don Salvatore Scardicchio, nominato dal vescovo Andrea Migliavacca e da lui stesso presentato alla comunità. Un sacerdote molto conosciuto nell’Aretino. Per anni è stato nell’unità pastorale di Laterina, dove ha creato anche una squadra di calcio, il Kerygma di terza categoria. Don Salvatore è inoltre referente del Cammino sinodale della Diocesi e responsabile del Servizio sport e tempo libero sempre per la Diocesi. Fa inoltre parte della squadra di calcio Clerius Arretium, nella quale gioca insieme ad altri sacerdoti. Una passione per lo sport che lo ha portato a contatto con tantissime persone, in particolare giovani. Ed anche a Subbiano è stato accolto con tanto calore in una cerimonia alla quale hanno preso parte anche moltissimi ragazzi.