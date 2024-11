Ilfattoquotidiano.it - Scritte no-vax e negazioniste dei cambiamenti climatici, imbrattata la facciata del Comune di Bergamo: il video di Palazzo Frizzoni

Grave atto vandalico in centro a: durante la notte le facciate di, sede del, e diUffici sono state imbrattate connovax – del tipo “vax = morte” – e con riferimenti alla gestione della crisi climatica – “Co2 = frode”. Già dall’alba, le squadre delsono entrate in azione per ripulire i due edifici. Al vaglio della questura le immagini delle telecamere per risalire agli autori. In una nota l’amministrazione comunale, che ha sporto denuncia per l’accaduto, “esprime una ferma e assoluta condanna nei confronti del gesto vandalico perpetrato contro le sedi istituzionali diUffici. Questo atto di violenza simbolica contro le istituzioni è di una gravità inaccettabile, e costituisce un attacco non solo ai luoghi fisici della democrazia, ma anche alla convivenza civile e al rispetto delle leggi”.