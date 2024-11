Secoloditalia.it - Sciopero generale, Giorgetti: “Una cosa senza senso, forse dà fastidio che abbassiamo le tasse”

A nulla è servito il tavolo di 7 ore sulla manovra con la premier Giorgia Meloni, che ha disdetto la trasferta elettorale a Bologna per il protrarsi della convocazione. I sindacati marciano verso lo, un classico di inizio autunno, deciso prima ancora di conoscere l’ossatura delle legge di Bilancio., ironizza, il ministro dell’Economia, Giancarlo, dàla riduzione delle. “I sindacati ieri incredibilmente, dopo un incontro di 7 ore, hanno confermato lo. Una”, dichiara il ministro. “Non riescono ad accettare che noi ci siamo impegnati ad abbassare lee lo stiamo facendo, questadà”. Stesso parere della premier, che ieri ha confessato di non comprendere il braccio di ferro dei sindacati e si chiede come mai in passato con altri esecutivi non hanno incrociato le braccia.