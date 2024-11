Lopinionista.it - Sala: “Sull’Anci scelgano i sindaci, hanno senso le primarie veloci”

MILANO – Per quanto riguarda la presidenza di Anci “sarebbe meglio se il nome fosse definito daie non dalle segreterie di partito. Mi pare che l’ipotesi di fare una veloce primaria, non il giorno delle elezioni ma prima, possa avere”. Così il sindaco di Milano Giuseppea margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Bicocca. “Insomma – ha aggiunto – se idicono la loro, poi che sia uno o l’altro, essendo due persone di assoluto livello (il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e quello di Napoli Gaetano Manfredi, ndr), è già facile per tutti accettarlo. Se è una decisione che non viene presa dai, poi qualche mal di pancia lo suscita”.L'articolo: “le” L'Opinionista.