Royal Family la Regina Camilla sta male | preoccupazione nel Regno le condizioni della Sovrana

per laconsorte. La donna sta: rimandati i prossimi impegni istituzionali. La situazione.in fermento. Settimane particolari a Buckingham Palace. A tenere banco la malattia di Kate Middleton: la Principessa di Galles sta meglio, ma non ha ancora terminato le cure. Il marito, Principe William, auspica di poterla avere al proprio fianco dal 2025 nelle trasferte diplomatiche. Una speranza sempre più concreta, ma non ancora ufficiale.ha un’infezione toracica (foto ig@sussex/ansa) cityrumors.itPoi c’è Carlo III: il Sovrano ha sospeso momentaneamente le cure per il cancro dato che gli effetti sono positivi. Deve attendere il prossimo responso per capire come andare avanti nei cicli e con quale intensità sottoporsi ai trattamenti.