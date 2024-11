Quotidiano.net - Reggio Calabria, la Finanza scopre 400mila euro nell’intercapedine di un’auto

, 12 novembre 2024 – Sono stati sequestrati dal comando provinciale di400.000in contanti nascosti in una intercapedine di. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l'auto è stata fermata in prossimità del raccordo autostradale di Rosarno. Alla guida un uomo di nazionalità albanese già noto alle forze dell'ordine per traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro, impegnati in un'attività di controllo del territorio con l'aiuto dell'unità cinofila "cash dog", hanno notato che la moquette del cofano dell'auto era stata manomessa: dentro c’erano quasi 40 mila. Un controllo più approfondito ha poi permesso di individuare un doppio fondo ricavato nel pianale sotto il sedile di guida con stipati altri 350 miladi vario taglio.