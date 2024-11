Ilnapolista.it - Real Madrid su Hermoso per colmare il gap difensivo (Marca)

Ilè in emergenza per la difesa centrale. Con Militao fuori tutta la stagione per la rottura del crociato e Alaba che dovrebbe rientrare a gennaio, gli unici rimasti sono Rudiger e il giovane Asencio, che ha esordito questo weekend con un assist per Bellingham. Il club, secondo quanto riportato da, avrebbe messo gli occhi su Mario, attualmente alla Roma, per il mercato invernale.Ilinteressato aperil gapIl quotidiano scrive:Ilha aggiunto Marioalla lista per il futuro difensore. Il 29enne ex Atleticoè passato alla Roma a parametro zero, dopo il mancato rinnovo con i Colchoneros. Tuttavia, ci sta mettendo un po’ per adattarsi alla sua nuova squadra. Da sempre apprezzato nello staff dei blancos, è tornato nei radar del club.