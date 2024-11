Cultweb.it - Quando l’amore è magia – Serendipity, come finisce la commedia romantica del 2001 con protagonista John Cusack

si conclude con Jonathan e Sara che si recano al reparto accessori del centro commerciale della catena Bloomingdale’s, il luogo del loro primo incontro, per festeggiare il loro primo anniversario di fidanzamento.New York. Mentre si sta avvicinando il periodo natalizio, Jonathan Trager () va da Bloomingdale’s per acquisti. Arrivato al reparto accessori per comprare un paio di guanti, conosce Sara Thomas (Kate Beckinsale), che vorrebbe comprare lo stesso indumento. Tra i due l’attrazione è reciproca e immediata. Così, la coppia passa le ore successive a conoscersi. Alla fine della giornata, l’uomo propone di scambiarsi i numeri di telefono, ma la ragazza rifiuta, suggerendo che sia il fato a decidere se sono destinati a stare insieme, seguendo il principio delle serendipità.