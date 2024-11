Sport.quotidiano.net - Punti, prestazioni e scontri diretti. Scatto Empoli nella lotta salvezza

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

L’tornerà in campo oggi alle 15.30 al Sussidiario dopo i tre giorni di riposo concessi da D’Aversa. E lo farà senza i convocati in nazionale Ismajli, Goglichidze (nessuna apprensione per le sue condizioni visto che alla fine il cambio di Lecce è stato dettato solo dai crampi), Cacace e Konate (Italia Under 20). Allenamenti, quelli di questa settimana che serviranno prevalentemente per lavorare sulla condizione di ciascun giocatore e proseguire nel recupero degli infortunati. Sedute che gli azzurri potranno ancora una volta sostenere con la testa sgombra da brutti pensieri, forti dei 15conquistati nelle prime dodici giornate di campionato. Un bottino che onestamente nessuno avrebbe potuto pronosticare alla vigilia di questa stagione, ma che per quanto visto in campo è stato ampiamente meritato.