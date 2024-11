Ilfattoquotidiano.it - Pneumatici invernali, dal 15 novembre obbligatorio montarli (o avere catene da neve a bordo). Le proposte Pirelli

In molte nazioni europee, l’utilizzo diomologati per la stagione invernale non è solo consigliato, ma spessoper legge, come sottolineano associazioni di categoria come Assogomma o Federpneus. In Italia, ad esempio, vige l’obbligo di montare gommeo didanel periodo compreso tra il 15e il 15 aprile. Tale normativa riguarda principalmente le strade extraurbane, mentre all’interno dei centri abitati l’obbligo può essere introdotto tramite ordinanze comunali.Per chi non rispetta queste disposizioni, sono previste sanzioni amministrative che possono variare da 41 a 168 euro nei centri abitati e da 84 a 335 euro sulle strade extraurbane e autostrade. Inoltre, in caso di controllo da parte delle autorità, il conducente potrebbe essere obbligato a fermare il veicolo fino alla messa in regola.