Scuolalink.it - Percorsi abilitanti per docenti neo-immessi in ruolo: quali scegliere

neo-indevono seguirespecifici in base al loro background accademico e professionale. Questiconsentono di completare i crediti formativi universitari (CFU) necessari per l’abilitazione definitiva all’insegnamento, con moduli mirati a rafforzare le competenze didattiche e metodologiche.con 24 CFU eda 36 CFU Iche hanno già conseguito i 24 CFU nelle discipline psicopedagogiche e metodologico-didattiche partecipano al concorso abilitante con un percorso formativo complementare. Per completare la loro abilitazione, devono ottenere ulteriori 36 CFU, che includono moduli di didattica e attività laboratoriali. Questo percorso serve a consolidare le competenze necessarie per l’insegnamento e a fornire una formazione abilitante completa.