Lettera43.it - Paesi Bassi, annullata in appello la storica sentenza del 2021 contro Shell per le emissioni

Proprio nei giorni della Cop29, daiarriva la notizia che i giudici del tribunale dell’Aia – annullando una decisionedel– hanno respinto l’da parte della ong ambientalista Milieudefensie, secondo cui il gigante petroliferonon faceva abbastanza per tagliare le propriedi gas serra.LEGGI ANCHE: La sbandierata transizione energetica delle compagnie petrolifere è una farsaStazione di servizio(Getty Images).Mai un’azienda era stata costretta da un tribunale a intraprendere misure climatiche così drasticheL’organizzazione Milieudefensie, ‘braccio’ olandese di Friends of the Earth, aveva fatto causa aper ledi anidride carbonica, ottenendo unafavorevole tre anni fa. Il tribunale dell’Aia aveva ordinato all’azienda di ridurre lenette di CO2 del 45 per cento entro il 2030 rispetto al 2019.