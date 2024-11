Agi.it - Nella zona rossa dei Campi Flegrei ci sono duemila edifici vulnerabili

AGI -circa 2.000 gliritenuti particolarmentecosiddettanell'area dei. La stima è stata fornita dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, al termine dell'incontro per la presentazione del primo programma di interventi per la riqualificazione sismica deglipubblici e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. "È un tema che affronteremo non appena avremo risolto il problema delle famiglie costrette a lasciare le proprie case", assicura Musumeci, che poi chiarisce come il primo decretonon avesse "mai previsto fondi. Si parla di ricognizioni dellatà e quella è già completa". "La prima massiccia operazione di prevenzione strutturale in Italia" "Si tratta della prima massiccia operazione di prevenzione strutturale compiuta in Italia.