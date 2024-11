Gaeta.it - Nasce l’osservatorio del credito in Abruzzo per affrontare la desertificazione bancaria

Il nuovo osservatorio delha debuttato in, rappresentando un passo significativo per monitorare e migliorare le politiche di finanziamento nella regione. Questo strumento mira a riunire la Regione e le figure chiave del settore produttivo locale, con l'obiettivo di analizzare l'andamento delle sfide emerse nel contesto bancario attuale. L'iniziativa è stata avviata dall'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, durante una riunione del tavolo di lavoro con i membri delrecentemente nominati dalla Giunta regionale.L'importanza del confronto nel settore creditizioL'assessore Tiziana Magnacca ha enfatizzato l'importanza del dialogo e dell'analisi tra i vari attori coinvolti. La scelta di non isolarsi nelle decisioni, ma di adottare un approccio collaborativo, è stata evidenziata come un'opportunità per sviluppare iniziative concrete.