Multinazionali, un business da 900 miliardi

Lecontrollate da una capogruppo con sede all’estero hanno un peso sempre più determinante sulla crescita economica dell’Italia. Sono un piccolo gruppo, rappresentano infatti solo una quota dello 0,4% delle società registrate in Italia, ma la loro capacità produttiva e finanziaria aumenta ogni anno con crescite a due cifre, rendendo il loro peso strategico sull’economia italiana sempre più determinante. Sfogliando l’ultimo rapporto Istat su "Struttura e competitività delle imprese" emergono numeri importanti. Nel 2022 il fatturato delleestere con divisioni in Italia è stato complessivamente di 908di euro con una crescita del 26,9% rispetto al 2021. In crescita anche il valore aggiunto realizzato che, a 173.000 euro, segna una crescita sul 2021 del 13,4%.