Ilrestodelcarlino.it - Moto e solidarietà con il run del ’Fuorilegge’. Fondi per realizzare i sogni delle persone malate

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Nei giorni scorsi si è tenuto il sesto run del, un evento con finalità benefiche che ha visto tre realtàciclistiche ravennati unirsi per uno scopo di. I Bikers fuorilegge, i Black Devils MC e ilclub Born to Dream hanno dato vita ad una passeggiata ined in Vespa strade ravennati. Al gruppo si sono uniti ulteriori due gruppi forlivesi: le Anime ribelli ed i Black Side. Di recente, iraccolti sono stati devoluti all’associazione ravennate ’Realizzo il tuo Sogno’ che li utilizzerà per regalare un momento di gioia a chi ne ha veramente bisogno. Quest’anno, la scelta del destinatario della donazione ha riguardato una realtà ravennate che opera su tutto il territorio nazionale, realizzando iamper procurare loro uno rilascio di endorfine che le aiuta ad affrontare meglio il loro stato e, talvolta, a coadiuvare la guarigione.