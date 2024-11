Calciomercato.it - Milan, non solo Frendrup: Moncada osserva sempre in casa Monza | CM.IT

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il centrocampista francese piace ai rossoneri: il punto della situazione in vista del prossimo calciomercato di gennaioIlsarà sicuramente tra le squadre più attive nella prossima finestra di calciomercato. Geoffrey, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono chiamati a migliorare quei reparti in cui la coperta è davvero corta., noninCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itL’idea principale è quella di acquistare soprattutto un centrocampista che possa rafforzare una mediana, che deve fare i conti con l’infortunio di Ismael Bennacer. L’algerino tornerà a disposizione ad inizio del 2025, ma per vederlo davvero in forma servirà chiaramente del tempo. Ecco perché un colpo in quella zona del campo è obbligatorio, a prescindere dalla partenza o meno dell’ex Empoli.