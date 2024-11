Dailymilan.it - Milan, fuori con i rossoneri ma convocato con la Serbia: che fine ha fatto Luka Jovic? Il caso

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

è già un: in con Paulo Fonseca non gioca mai, ma lalo haper gli impegni nazionali. La situazioneCheha? La stagione dell’attaccante serbo con la maglia delè davvero indecifrabile: soli 78 minuti disputati per un totale di tre presenze dall’inizio del campionato. Con l’esclusione dalla lista Champions, ci si aspettava un impiego maggiore dell’ex Fiorentina e Real Madrid in Serie A. Fino ad oggi, però, nulla di tutto questo e solamente tante panchine.Daello fanno sapere chesoffre di pubalgia, che gli causa un forte fastidio al pube e non gli permette di essere disponibile per gli impegni con il Diavolo. C’è, però, un particolare che non è sfuggito ai tifosi del club di via Aldo Rossi: l’attaccante delè, infatti, stato inserito nella lista dei convocati dalla, per le gare di Nations League con Svizzera e Danimarca.