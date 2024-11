Sport.quotidiano.net - Marotta: "Parole di Scaroni? Inter con due stelle, gli auguro lo stesso"

Il presidente dell', Beppe, ha ricevuto oggi a Cuccaro Monferrato il Premio Niels Liedholm 2024. E' stata l'occasione per una risposta a Paolo, presidente del Milan, che giusto ieri ha detto di rappresentare l'unica squadra di Milano. "Dipende da che punto di vista ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Sulla mia cravatta ci sono due, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan.".è poi tornato sulle polemiche di Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel post-partita della sfida contro l'per il rigore assegnato ai nerazzurri. "Conte è una persona intelligente e un grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla. L'arbitro era ben vicino all'azione, sicuramente c'è stato il contatto, il piede è stato spostato e quindi era rigore.