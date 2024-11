Romadailynews.it - Maltratta i genitori, arrestato un uomo di 43 anni a Segni

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per unaccusato di violenze e minacce ai familiari.I Carabinieri della Stazione di, nel pomeriggio di ieri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di undi 43del luogo. Il 43enne è gravemente indiziato dimenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai ddei propri.La denuncia deirivela che dail figlio attuava comportamenti violenti e minacciosi, arrivando a ingiuriare e aggredire fisicamente i familiari, con lesioni che hanno richiesto cure mediche fino a 25 giorni di prognosi. Le tensioni sarebbero originate da presunti rancori per un trattamento disparitario percepito rispetto alla sorella.Gli episodi di violenza si sarebbero intensificati nel tempo, causando danche agli arredi domestici.