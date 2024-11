Oasport.it - LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 105-101 dTs, Eurolega basket in DIRETTA: 29 punti di Procida e 20 di Spagnolo, meneghini ko in Germania

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:19 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!22:15 29di Gabrielee 20 di Matteoper l’, con 23di Trevion Williams e 21 di Jonas Mattisseck. Per l’28di un mai domo Nikola Mirotic e 23 di Zach LeDay ma non bastano ad evitare il sesto ko stagionale.Finisce qui: dopo 45? di battaglia l’piega l’per 105-101!105-101 2/2 per Gabriele, perfetto ai liberi.103-101 NICO MANNION! LA TRIPLA DELLA DISPERAZIONE, -2.103-98 2/3 per Mirotic ai liberi.103-96 Mattisseck perfetto da tre: +7.100-96 2/2 per Stefano Tonut a cronometro fermo:prova a recuperare.