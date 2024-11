Ilgiorno.it - Lecco, i 103 anni di Giulia: “Il segreto? L'aria buona e l'amore ritrovato'”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

, 12 novembre 2024 - “L'e l'delle montagne del lago e delle montagne”. Sono gli ingredienti segreti dell'elisir della lunga vita di vita di, che domenica ha compiuto e festeggiato 103. Sebbene fin da ragazzina soffra di gravi problemi di salute, tanto che da giovane ha dovuto affrontare lunghi periodi di ricovero in strutture sanitarie, da quandoGranito si è trasferita aè come rinata e ora è diventata la decana della città dei Promessi sposi, luogo simbolo dell'che spazza via ogni difficoltà, e tra le più anziane di tutta la provincia. L'fina e pulita certo, ma anche l'. Aè infatti arrivata nel 1973 per riunirsi a Luigi Valdi, classe 1916, alpino lecchese del 5° reggimento, il suo grandeappunto: lo ha conosciuto a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, che poi è la sua terra d'origine, quando lui è rientrato in Italia dalla ritirata di Russia.