Ilrestodelcarlino.it - Ivan Angelo Pegan, un mistero lungo 11 anni: avviate le pratiche per morte presunta

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 12 novembre 2024 – Undicidopo la sua scomparsa, il Tribunale di Pesaro ha avviato leper la dichiarazione delladi, il 43enne residente a Fano 2 di cui si sono perse le tracce nel giugno del 2013 mentre era in Albania a trovare la fidanzata Alba, conosciuta in chat. In questi lunghila sorella Barbara ha fatto di tutto per mantenere accesi i riflettori sul caso del fratello, “un cittadino italiano sparito all’estero”. Ed ora in assenza di notizie il Tribunale di Pesaro, con decreto n.13442, ha pubblicato la dichiarazione per la richiesta die invita “chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire entro 6 mesi al Tribunale di Pesaro”. Nei primidalla scomparsa, del Casohanno parlato tutti: da “Chi l’ha visto” a “I fatti vostri” di Magalli.