Biccy.it - Irene Grandi verso il Festival di Sanremo di Carlo Conti: le sue parole

Leggi su Biccy.it

potrebbe essere una delle Big che saranno in gara al prossimodidi. Mancano tre settimane al grande annuncio e ora gli occhi sono tutti puntati su quelle celebrità che da tempo mancano al Teatro Ariston.In un’intervista rilasciata lo scorso 9 novembre al quotidiano La Stampa, ad esempio,– alla domanda diretta suldida parte giornalista Francesca D’Angelo – ha risposto in maniera enigmatica senza però smentire: “Non posso dire nulla. Però c’è un bel microclima, in Liguria, a febbraio“. Una risposta che potrebbe nascondere un grosso “sì, ci sarò”, che per ovvie ragioni non può ancora dire.Sel’avesse scelta per il proprio cast, quello del 2025 sarebbe perla sesta partecipazione dopo aver debuttato nelle Nuove Proposte nel 1994 con il singolo Fuori.