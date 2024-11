Calciomercato.it - Inter-Napoli, gli arbitri ammoniscono Conte: Rocchi sta dalla parte di Inzaghi

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Non si placano le polemiche dopo il match di San Siro e lo sfogo dell’allenatore deinopei: la risposta della classe arbitraleCoda polemica e un Antoniosenza freni nel post partita di. L’allenatore deinopei esplode davanti ai microfoni per il rigore (poi calciato sul palo da Calhanoglu) assegnato ai campioni d’Italia.(LaPresse) – Calciomercato.itDito puntato senza mezzi termini sul VAR e il protocollo attuale dadell’ex Ct della Nazionale, che non ha digerito la decisone dell’arbitro Mariani di sanzionare con la massima punizione l’vento in area di Anguissa su Dumfries, senza peraltro chiedere lumi al mezzo tecnologico per confermare o cambiare la decisione sul campo.è andato su tutte le furie, sfogandosi dopo il big match pareggiato contro l’anche in conferenza stampa: “Togliamo questo protocollo, è una presa in giro.