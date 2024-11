Bergamonews.it - In auto con la moglie nonostante il divieto di avvicinamento: assolto

Brembate. Lo hanno fermato a Brembate, incon sua, e lo hanno arrestato. Perché G.D., operaio di 38 anni residente a Villa d’Almè, con la donna non ci poteva stare, dato che aveva undiall’abitazione e ai luoghi frequentati da lei.Ma, siccome era stata la stessaa fargli un favore decidendo spontaneamente di dargli un passaggio a Bonate Sotto per una visita di idoneità al lavoro, il giudice Laura Garufi hal’operaio con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, come richiesto dal difensore.Sabato 9 novembre gli agenti della polizia stradale del commissariato di Treviglio erano impegnati in un servizio di controllo quando, a Brembate, hanno fermato un’con a bordo una coppia. Al volante c’era una donna, sul lato passeggero il marito di lei.