Ilrestodelcarlino.it - Il nodo infrastrutture. Val D’Aso e territori isolati

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La viabilità, spesso complicata lungo le strade che collegano i piccoli borghi con i capoluoghi o con la costa, può essere sicuramente considerata un fattore in grado di incidere sullo spopolamento delle aree interne. Non a caso, proprio la scorsa settimana, undici comuni dei monti Sibillini, sia piceni che fermani, hanno alzato la voce e chiesto alla Regione e all’Anas di intervenire, al più presto, per risolvere quei problemi legati alla stessa viabilità che stanno penalizzando l’entroterra. La protesta è arrivata dai sindaci di Comunanza, Force, Amandola, Montelparo, Montedinove, Montemonaco, Montefortino, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo e Montefalcone. Nel mirino, principalmente, i lavori che stanno interessando la Val, in particolare il tratto in corrispondenza di Ponte Maglio, nel comune di Santa Vittoria in Matenano.