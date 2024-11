Lettera43.it - Il flirt di Fitto coi dem ex Dc, i gadget sindacali di Meloni e altre pillole

«Il lunedì rosso di Giorgia»: così è stata definita la giornata dell’11 novembre tra i fedelissimi della premier. Tutta colpa della maratona sindacale che l’ha tenuta occupata con “gli oppositori” Maurizio Landini della Cgil e Pierpaolo Bombardieri della Uil, che «neanche fossero i re magi già le hanno portato i regali di Natale», cioè un libro di Albert Camus, L’uomo in rivolta, e una calcolatrice, dopo quello che era successo da Bruno Vespa a Porta a porta, dove le somme non tornavano mai. Vista l’atmosfera da discount,ha detto a Luigi Sbarra della Cisl: «E lei non mi hai portato niente?». Ottenendo come risposta: «Noi non abbiamo portato. Ci limiteremo a darle le nostre proposte per migliorare la politica di sviluppo di questo Paese». Poi la riunione è durata tantissimo, oltre ogni previsione, e alla fine a Bologna al comizio elettorale la presidente del Consiglio non ci è andata, accontentandosi di un video collegamento (mentre gira molto un suo lapsus sul tasso di disoccupazione femminile).