Il calendario. Tour de force 2024. Ma dopo il Como 5 gare di fila in casa

Sfruttare la sosta per recuperare energie fisiche e mentali, perché poi dando uno sguardo alsi ha la certezza di andare verso un fine d’anno pieno d’impegni. Non solo campionato e Conference, ma anche il debutto in Coppa Italia. I viola riprenderanno la loro marcia da. Nove partite fino a Natale, 11 arrivando al Napoli (4 gennaio). Lì la Fiorentina potrà di nuovo tirare il fiato. In questa finestra si concluderà il girone di Conference. Ai viola mancano le sfide contro Paphos e Lask (28 novembre e 12 dicembre al Franchi), oltre alla trasferta di Guimaraes (19 dicembre). Dicevamo della Coppa Italia. Data nota del derby con l’Empoli: al Franchi si giocherà mercoledì 4 dicembre alle 21. Poi tante sfide di campionato.(24 novembre), Bologna (15 dicembre) e Juventus in trasferta (29 dicembre), ma sarà il Franchi il vero protagonista.