Gli "Angeli del Bello". Quando la raccolta di rifiuti diventa occasione di riscatto: "Le porte sono aperte a tutti"

Ladi piccoli, tra cartacce e mozziconi di sigarette, puòre una grandedi. E se l’azione si fa in compagnia, pesa di meno. Tutto, poi,ancora più leggero sotto le ali degli ““. Gli “del“ di Milano fondati da Simone Lunghi, istruttore di canoa della Canottieri San Cristoforo, che ha iniziato a darsi da fare per la città raccogliendo biciclette eabbandonati sui fondali dei Navigli e poi ha creato una rete, nata tre anni fa. "Una ventina di squadre – spiega – con centinaia di persone che si danno da fare in più zone per tenere pulite le strade". Si lavora nel weekend. Nei gruppi vengono accolti anche cittadini sottoposti alla “messa alla prova“ oppure che devono svolgere lavori di pubblica utilità, in entrambi i casi su disposizione del Tribunale.