Gioco d’azzardo droga e usura | indagati 2 insospettabili

Fermo, 12 novembre 2024 – Esasperato dal grosso debito nei confronti di duei, aveva deciso di denunciare tutto alla Guardia di Finanza di Fermo, ma non poteva immaginare che, dopo il suo caso, sarebbe scattato un effetto domino che avrebbe condotto gli investigatori in un giro molto più vasto e che ha fatto venire a galla una ventina di vittime con debiti di oltre 40mila euro ciascuno a tassi di interesse che partivano dal 50% per arrivare anche al 200%. E’ così che gli investigatori fermani delle Fiamme Gialle hanno scoperto un grosso giro d’affari illeciti, legato soprattutto al, gestito da un 50enne di Porto Sant’Elpidio e da un 52enne di Civitanova Marche molto conosciuto perché gestore di un noto circolo privato della città. Durante le indagini e le intercettazioni telefoniche è emerso anche che il 52enne civitanovese, gestiva anche alcune case a luci rosse e si occupava di fornire ai clienti cocaina e marijuana.