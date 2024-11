Lapresse.it - Genova, occupazione in Università contro le molestie per chiedere centro antiviolenza

Piumino allacciato, coperta sulle gambe, zaini raccolti al lato dello scalone interno di via Balbi 5 a, sede dell’e del Rettorato: è andata avanti ad oltranza tutta la notte la protesta –i casi di– degli studenti del collettivo nazionale ‘Cambiare rotta’, che ieri hanno occupato la sede dell’Ateneo perla costituzione di uninterno ad Unige. “Rimarremo qui finché non avremo certezze e un impegno preciso sulla creazione del”, racconta il gruppo di studentesse (in maggioranza) e studenti che hanno passato la notte dentro l’.I casi diIeri avevano chiesto di essere ricevute dal Rettore, convocazione non arrivata e allora è rimasta in piedi la protesta permanente, nonostante le rassicurazioni circa l’avvio alla conclusione dell’iter attivato dall’Ateneo per aprire nei prossimi mesi un ‘punto di ascolto‘ dedicato agli studenti.